"У ній закладено конфлікт": у російській Держдумі закликали заборонити форму збірної України на Євро-2020

Скандальна заява політика із РФ.

Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищев закликав заборонити нову форму збірної України, в якій вона виступить на Чемпіонаті Європи-2020, через зображену на ній карту країни з Кримом.

"Я сподіваюся, що цю форму заборонять. Це вислів якоїсь політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Більш того, наші команди можуть зустрітися.

Навіщо виступати на Євро, якщо ти їдеш висловлювати свою політичну позицію? Є міністерства закордонних справ, можна доводити свою позицію іншим способом, а не на спортивних полях.

В УЄФА повинні відреагувати на цю форму і заборонити її. На спортивних стадіонах не повинно бути місця політичним деклараціям", - цитує Свищева "Чемпионат".

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про правила відвідування стадіонів на Євро-2020, які потрібно знати українським уболівальникам.

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