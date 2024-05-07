"У нього IQ, як у Ейнштейна": Камбосос розхвалив Ломаченка перед титульним боєм

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос висловився про прийдешній бій з ексчемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком.

Австралієць високо оцінив свого українського опонента, назвавши його "Альбертом Ейнштейном боксу".

"У нього IQ, як у Альберта Ейнштейна боксу. Ломаченко ще багато чого має в запасі. Але я не вірю, що в ньому все ще сидить цей злий пес. Я маю сумнів, що він хоче перемоги так сильно, як я зараз.

У жодному разі не можна ставитися зверхньо до такого хлопця, як Ломаченко. Я був би найбільшим ідіотом, якби це зробив. Ломаченко – великий боєць, він хлопець, якого ми дуже шануємо. Ми готуємось до найкращої версії Ломаченка. Як тільки пролунає гонг, поваги вже не буде, настане час виконувати роботу", – сказав Камбосос.

Бій Ломаченко – Камбосос відбудеться 12 травня в австралійському місті Перт. На кону стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі.

Ломаченко востаннє виходив у ринг у ніч проти 21 травня 2023 року, коли одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. На рахунку 36-річного уродженця Білгород-Дністровського 17 перемог (11 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Камбосос у своєму останньому бою у липні 2023 року переміг британця Максі Г'юза, здобувши другорядний титул IBO в легкій вазі. У послужному списку 30-річного австралійця 21 перемога (10 – нокаутом) і 2 поразки.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко зробив заяву щодо можливого завершення кар'єри.

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