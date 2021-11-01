"У нього немає нічого, що ми хочемо": батько кривдника Ломаченка знову відхрестився від шансу на реванш для українця

"У нього немає нічого, що ми хочемо": батько кривдника Ломаченка знову відхрестився від шансу на реванш для українця

Наступний бій Василь проведе 11 грудня.

Батько та тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопес-старший вкотре заявив, що не дасть реванш українцю Василю Ломаченку.

Про це він заявив у інтерв'ю для Fight Hub TV.

"Ми лише недавно перемогли найкращого бійця у світі — Ломаченка. Ще й зробили так, що це було легко. Судді все порахували правильно. Я віддав Ломаченку лише один раунд — 11-й. Ти не можеш виграти раунд, добре проводячи сім секунд, а потім відступаючи. Судді дивилися на це. Це було навіть не окреме, а одноголосне рішення.

Чи хочемо ми дати реванш Ломаченку? Звичайно ж ні. Він не має нічого, що ми хочемо. Він би ніколи не зробив це для нас. Ломаченко сам не вписав опцію реваншу в контракт, адже справді вірив, що поб'є мого сина".

Окрім того, він розповів, чому його син не зумів нокаутувати українця.

"Насамперед мій син б'є тебе дуже важким джебом, щоб сказати: Я тут, давай зробимо це. Ви ніколи не бачили, як він відступає. Що ми зробили з Ломаченком? Я всім казав, що мій син перебоксує його та нокаутує у сьомому раунді. Цього не сталося, бо Ломаченко не дав нам такої можливості. Він весь час тікав", - підсумував Теофімо Лопес-старший.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок українець проведе 11 грудня проти колишного чемпіона світу - Річарді Коммі. Поєдинок між Ломаченком та Коммі на прізвисько "Термінатор" відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

Цікаво, що обидва боксери раніше програли американцю Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш ;

вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що ; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі;

Теофімо Лопес вийде у ринг 27 листопада, його суперником буде Джордж Камбосос.

Раніше Теофімо Лопес-старший розхвалив Ломаченка.

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