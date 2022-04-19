"У нього повинні бути плани А та Б": олімпійський чемпіон дав поради Джошуа на реванш з Усиком

"У нього повинні бути плани А та Б": олімпійський чемпіон дав поради Джошуа на реванш з Усиком

Ей Джей намагатиметься повернути титули в другому поєдинку з українським боксером.

Олімпійський чемпіон 2000 року Одлі Гаррісон поділився очікуваннями від бою-реваншу між українським володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

"Джошуа важко з Усиком, тому що Олександр технічний боксер з хорошою аматорською школою. В України є історія виховання хороших боксерів. Ентоні каже: "Я повинен бути жорсткішим і пресингувати Усика". Думаю, йому справді потрібно так діяти, але він повинен це робити з правильним підходом.

Є багато трюків, якими Джошуа повинен користуватися у цьому бою. Він не може просто закрити очі і навалитися на Усика. Наприклад, якщо він не буде використовувати джеб, то Усик буде виходити на свою дистанцію і спрощувати завдання для себе. Кожен раз, коли Олександр скорочує дистанцію, Ентоні повинен бити його і йти з лінії атаки. У першому бою Джошуа нічого такого не робив. Я сумніваюся, що Ентоні зможе просто стрибнути на нього і нокаутувати. Для цього доведеться докласти дуже багато зусиль

Джошуа не схожий на Тайсона, який іде до перемоги будь-якою ціною, або Ріккі Хаттона, який одним ударом може вирішити результат поєдинку. Джошуа не має такого стилю. Отже, я думаю, йому необхідно додати деякі основи до свого арсеналу, а також мати чіткий план дій.

Все ж таки цього мало, тому що він повинен мати і запасний план на цей бій, на випадок, якщо перший не спрацює. У нього повинні бути плани А та Б. Лише так можна розраховувати на успіх", - цитує Гаррісона BoxingNews24.

Раніше повідомлялося, що промоутер Джошуа Едді Гірн назвав потенційну дату і місце реваншу з Усиком. Незабаром про бій збираються оголосити офіційно.

У ніч проти 26 вересня Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій. В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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