"У нього психологія російського військового": екссуперник Ф'юрі зашкварно висловився про Усика

Колишній претендент на пояс у надважкій вазі Ділліан Вайт поділився думками про прийдешній бій-реванш між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Екссуперник "Циганського короля" розхвалив виступ Усика в першому поєдинку проти Ф'юрі, але водночас вдався до зашкварного порівняння українського боксера з російським військовим.

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"Досить складний поєдинок. У першому бою Усик показав кілька речей, які він демонстрував тільки в любителях. Ми знали, наскільки він хороший боксер, він технічний геній, але після того, що він показав у бою з Ф'юрі, я підняв руки і сказав: цей хлопець неперевершений.

Я вірю, що Ф'юрі досі здатний перемогти, бо він просто більший. Він повинен провести такий бій, який провів проти Деонтея Вайлдера у другому поєдинку. Це єдиний шанс.

Але ніколи не знаєш, чого від Тайсона очікувати, не знаєш, що він робить, що збирається робити. Він підводиться вранці і не знає, що робитиме в обід. У нього може бути чудовий тренувальний табір, але у вечір бою щось перемкне. А в Усика психологія російського військового – виконувати своє завдання і рухатися вперед", – сказав Вайт у коментарі talkSPORT Boxing.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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