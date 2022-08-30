"У нього є боксерські навички та вага": абсолютний чемпіон назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес висловився про можливий поєдинок між британцем Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі є фаворитом у об'єднавчого бою проти українського чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика.

Таку думку висловив абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес.

"У другому поєдинку Джошуа мав добрий вигляд, але Усик - чудовий боєць, і в цьому полягає різниця. Я не думаю, що Олександр може зробити те саме з Тайсоном Ф'юрі. Це буде хороший бій, але я вважаю, що Ф'юрі переможе, бо має все необхідне для цього. У Ф'юрі є боксерські навички та вага, тож все буде по-іншому", - сказав Альварес у інтерв'ю Fight Hub TV.

Також Канело висловив готовність провести бій із Олександром Усиком.

"Це складно, але мені байдуже. Мені подобаються такі виклики. Мені начхати. Я знаю, що це буде складно, але я люблю бокс, люблю опинятися у таких ситуаціях", - зазначив він.

Нагадаємо, що ТСН Проспорт розповіві все, що відомо про можливу зустріч між Усиком та Ф'юрі.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

На рахунку 31-річного Альвареса 57 перемог (39 - нокаутом) у 60 боях на професійному рингу. Також на його рахунку одна поразка та 2 нічиї.

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