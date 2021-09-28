"У нього є рідні та близькі": Усик зізнався, чому не став нокаутувати Джошуа

"У нього є рідні та близькі": Усик зізнався, чому не став нокаутувати Джошуа

Олександр наголосив, що не хотів шкодити здоров'ю суперника.

Український боксер Олександр Усик провів пресконференцію після повернення до Києва з чемпіонськими поясами, які в Лондоні відібрав у британця Ентоні Джошуа.

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34-річний українець переміг одноголосним суддівським рішенням. В останньому раунді він затиснув британського чемпіона біля канатів і був близький до нокауту, але перед фінальним гонгом пожалів свого опонента. Під час спілкування з журналістами Олександр пояснив, чому так вчинив.

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"Чому ви такий кровожерливий? Такі питання ставлять. Перемога є, все нормально. Чому обов'язково, щоб людина падала. У нього є рідні і близькі, мати і батько. Це великий шматок здоров'я в мінус, якщо людина падає і непритомніє. Я не за це. І не за те, щоб він встав і забув, який сьогодні день. Не було нокауту - і слава Богу. Здоровіше будемо", - сказав Усик.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа. Також Олександр записав відеозвернення після перемоги над британцем, заявивши, що "Пояси їдуть додому".

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