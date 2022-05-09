У Новій Каховці російські окупанти викрали українську арбітриню: що відомо

У Новій Каховці російські окупанти викрали українську арбітриню: що відомо

Російські загарбники продовжують чинити свавілля на окупованій території Херсонської області. У понеділок, 9 травня, вони викрали в Новій Каховці рефері УАФ Ірину Петрову.

Викрадення відбулося близько 16:00. 37-річну українку біля під'їзду її будинку забрала група людей в цивільному одязі з георгіївськими стрічками.

Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада на своїй сторінці в Facebook.

За словами очевидців, викрадачі були у нетверезому стані й примусово відвели дівчину до відділення поліції, де вона зараз і перебуває.

Додамо, що Петрова обслуговує як міжнародні жіночі змагання, так і національні чоловічі. Окрім того, вона працює тренеркою з футболу.

Нова Каховка від перших днів повномасштабної війни тимчасово захоплена російськими військами. Незважаючи на це, Ірина Петрова є активною учасницею проукраїнських мітингів, де вона стояла з плакатом "Нова Каховка - це Україна".

Фото з соцмереж

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що на стадіоні окупованої Нової Каховки колаборанти провели турнір на честь дня "побєдобєсія".

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