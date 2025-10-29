ТСН у соціальних мережах

"У нього є недоліки": Вордлі висловився про можливий бій з Усиком за звання "абсолюта"

Британець упевнений, що здатен створити проблеми українському чемпіону.

Фабіо Вордлі та Олександр Усик

Фабіо Вордлі та Олександр Усик / фото із соцмереж

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі висловився про можливий бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Британський боксер вважає, що українця можна перемогти, скориставшись його недоліками.

"Це надважка вага. Думаю, я довів, що якщо я стою на ногах і дихаю на повні груди, то є небезпечним для будь-кого, чи то Олександр Усик, чи хтось ще. Це небезпечна гра.

Усик – талант покоління, але він також не є непереможним. У нього є недоліки. Не зрозумійте мене неправильно, їх дуже важко використати, але вони є", – сказав Вордлі в інтерв'ю Аріелю Хельвані.

У ніч проти 26 жовтня Вордлі на арені O2 у Лондоні переміг новозеландця Джозефа Паркера технічним нокаутом у 11-му раунді та став обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Усик.

Раніше WBO зобов'язала Усика провести наступний поєдинок з переможцем бою Паркер – Вордлі. Тож якщо українець відмовиться боксувати з британцем, то втратить свій титул, а відтак і звання абсолютного чемпіона світу.

Директор команди українського чемпіона Сергій Лапін уже розповів, що Усик збирається повернутися на ринг у першій половині 2026 року.

Водночас промоутер британського претендента Френк Воррен розповів, що бій Усик – Вордлі може відбутися у березні 2026 року в Лондоні або Ер-Ріяді.

Нагадаємо, востаннє Усик виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

30-річний Вордлі має на своєму рахунку 20 перемог (19 – нокаутом) та одну нічию.

