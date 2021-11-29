В одному з португальских клубів виявили 13 випадків нового штаму COVID-19

Кілька десятків членів клубу відправили на самоізоляцію.
Національний інститут охорони здоров'я Португалії (INSA) підтвердив 13 випадків зараження "Омікроном", новим штамом коронавірусу серед гравців клубу "Белененсеш", який виступає у вищому футбольному дивізіоні країни.
Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
Один із гравців лісабонського клубу повернувся до Португалії після матчу своєї збірної з Південної Африки, де минулого тижня було зафіксовано новий штам. Наразі 44 особи з цього клубу перебувають на самоізоляції, тобто практично всі футболісти, окрім гравців молодіжного складу, які не грали у суботу.
Про зараження гравців лісабонської команди стало відомо під час матчу з командою "Бенфіки", що відбувся в суботу.
На матч у "Белененсеша" не набралося навіть 11 футболістів для повного складу через позитивні COVID-тести - на поле вийшли лише 9 гравців. На другій хвилині другого тайму арбітр зупинив матч через те, що на футбольному полі лишилося лише шестеро з них.
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