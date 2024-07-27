У Парижі урочисто відкрили Олімпійські ігри-2024: яскраві фото з церемонії

У п'ятницю, 26 липня, у французькому Парижі офіційно стартували Олімпійські ігри-2024.

Участь у ХХХIII літній Олімпіаді візьмуть представники 206 країн, які розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Змагання триватимуть до 11 серпня.

Вперше в історії церемонія відкриття Олімпійських ігор відбулася не на стадіоні, а посеред міста.

Атлети з країн-учасниць Олімпіади-2024 на човнах проплили шість кілометрів річкою Сена до Ейфелевої вежі. Серед них була і українська делегація у складі 58 спортсменів.

Наостанок учасників Олімпіади та уболівальників привітали президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах і президент Франції Еммануель Макрон, після чого відбулося традиційне запалення олімпійського вогню.

Дивіться яскраві фото з церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2024

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія відкриття Олімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Зазначимо, що перші змагання на Олімпіаді-2024 розпочалися за два дні до церемонії її відкриття, зокрема футбольний турнір, на старті якого збірна України поступилася Іраку (1:2).

Також на Олімпіаді-2024 вже було встановлено перший світовий рекорд. Це сталося у жіночих кваліфікаційних змаганнях зі стрільби з лука, де Україну представляє Вероніка Марченко.

Загалом Україну на Іграх у Парижі представлятимуть 140 атлетів, які виступлять у 23 видах спорту.

Перші комплекти нагород на Олімпіаді в Парижі будуть розіграні у суботу, 27 липня. Урочиста церемонія закриття Ігор-2024 відбудеться 11 серпня.

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