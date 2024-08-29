У Парижі відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор-2024: збірну України зустріли оваціями

Змагання триватимуть від 28 серпня до 8 вересня.

У середу, 28 серпня, у Парижі (Франція) відбулася церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024.

Участь у ній також взяла збірна України. Синьо-жовтий прапор на урочистому заході несли фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та веслувальник Роман Полянський.

Під час виходу українських паралімпійців глядачі, включно з президентом Франції Емманюелем Макроном та всією VIP-ложею, стоячи аплодували.

Паралімпійська збірна України / Фото: Associated Press

Паралімпійська збірна України / Фото: Associated Press

Паралімпійська збірна України / Фото: Associated Press

Паралімпійська збірна України / Фото: Associated Press

Збірна України взяла участь у відкритті Паралімпійських ігор у Парижі! Українські паралімпійці вкотре доводять... Опубліковано Міністерство молоді та спорту України Середа, 28 серпня 2024 р.

Паралімпіада-2024 відбудеться в Парижі від 28 серпня до 8 вересня. Україну представлять 140 атлетів, які змагатимуться у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

На попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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