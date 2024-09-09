У Парижі відбулася урочиста церемонія закриття Паралімпіади-2024: яскраві фото

Ввечері неділі, 8 вересня, у Парижі відбулася урочиста церемонія закриття літніх Паралімпійських ігор-2024.

Участь у ній зокрема взяла і збірна України. Прапороносцями від нашої країни були Олександр Комаров та Олена Федота-Ісаєва, яка також несла синьо-жовтий стяг на церемонії відкриття Ігор у столиці Франції.

За 11 змагальних днів Паралімпіади-2024 українські паралімпійці здобули 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові.

Наша команда посіла сьоме місце в медальному заліку та стала п'ятою за кількістю виграних нагород.

До вашої уваги яскраві фото з церемонії закриття Паралімпіади-2024.

Церемонія закриття Паралімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія закриття Паралімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія закриття Паралімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія закриття Паралімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія закриття Паралімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія закриття Паралімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія закриття Паралімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія закриття Паралімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Церемонія закриття Паралімпіади-2024 / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Україна на Паралімпіаді-2024 була представлена 140 атлетами, які змагалися у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

На попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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