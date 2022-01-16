У Пекіні на тлі підготовки до зимової Олімпіади зафіксували перший випадок COVID-штаму "Омікрон"

У Пекіні на тлі підготовки до зимової Олімпіади зафіксували перший випадок COVID-штаму "Омікрон"

Житловий комплекс і робоче місце пацієнта вже опечатали, фахівці досліджують на коронавірус 2 430 зразків.

У Пекіні в районі Хайдянь зафіксували перший випадок локального зараження новим штамом COVID-19 "Омікрон". Це сталося всього за декілька тижнів до проведення зимових Олімійських ігор-2022.

Про це в суботу, 15 січня, повідомляє The Guardian.

За словами заступника очільника Пекінського муніципального центру профілактики та контролю захворювань Пана Сінхуо, лабораторні випробування виявили "мутації, специфічні для варіанта "Омікрон".

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Зазначається, що житловий комплекс і робоче місце пацієнта вже опечатали. Окрім того, фахівці досліджують на коронавірусну інфекцію 2 430 зразків, відібраних у людей, пов'язаних із відповідними локаціями.

Загалом COVID-штам "Омікрон" виявлено щонайменше в чотирьох провінціях і муніципалітетах КНР, зокрема в Шанхаї, Хенані, Ґуандуні та Ляоніні. Водночас кількість підтверджених випадків нового варіанта коронавірусу не розголошується.

Напередодні зимових Олімпійських ігор, які мають розпочатися 4 лютого, у містах по всій країні посилюють обмеження: громадян закликають без необхідності не виїжджати за межі населених пунктів, в яких вони проживають, а десятки міжнародних та внутрішніх рейсів скасовують.

Нагадаємо, що в Китаї жителям трьох міст заборонили виходити з дому на тлі стрімкого поширення коронавірусної інфекції. Цього тижня локдаун оголосили для 5,5 мільйона жителів міста Аньян (провінція Хенань).

Вже три тижні жорсткі обмеження на пересування діють для 13-мільйонного населення міста Сіань в провінції Шеньсі, а в провінції Хенань понад мільйон жителів міста Юйчжоу перебувають на карантині після виявлення трьох випадків безсимптомного захворювання на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що у Китаї після виявлення 40 випадків захворювання на COVID-19 для 14 мільйонів жителів міста Тяньцзінь запровадили частковий локдаун. Уряд розділив місто на три рівні обмежень. Найжорсткіші з них діють у закритій зоні, де людям взагалі не дозволяється залишати свої будинки, та контрольній, в якій кожне домогосподарство може через день відправляти за продуктами одного члена сім'ї.

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