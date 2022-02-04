У Пекіні офіційно відкрилися зимові Олімпійські ігри-2022

Наймасштабніші спортивні змагання планети триватимуть від 4-го до 20 лютого.

У п'ятницю, 4 лютого, в Пекіні офіційно стартували XXIV зимові Олімпійські ігри.

Урочиста церемонія відкриття Олімпіади-2022 відбулася на Національному стадіоні Пекіна, також відомому як "Пташине гніздо". Зазначимо, що самі змагання стартували ще за декілька днів до церемонії відкриття.

Після параду атлетів, де прапор своєї країни пронесла 91 делегація, президент Китаю Сі Цзіньпін оголосив, що Ігри в Пекіні офіційно відкрито.

The moment has finally arrived.



Athletes from all over the world have trained for years, overcome countless obstacles and worked together to reach this moment.



The XXIV Olympic Winter Games have been officially declared open! #OpeningCeremony | #Beijing2022 pic.twitter.com/i9BwGwcqia — Olympics (@Olympics) February 4, 2022

Зазначимо, до столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах. Раніше ми розповідали, як крокувала стадіоном збірна України на церемонії відкриття.

Церемонія відкриття зимової Олімпіади-2022 у Пекіні (13 фото)

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року;

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

Додамо, що ТСН Проспорт проводив текстову онлайн-трансляцію церемонії відкриття ОІ-2022.

Читайте також:

Україна стартувала на Олімпіаді-2022: як завершилися перші змагання за участю наших спортсменів

"Ми явно з ними не друзі": українська бобслеїстка категорично відхрестилася від дружби з російськими спортсменами

Від "бронзи" Цербе до "золота" Абраменка: як виступала Україна на зимових Олімпійських іграх