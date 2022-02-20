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У Пекіні офіційно закрилися зимові Олімпійські ігри-2022

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У Пекіні офіційно закрилися зимові Олімпійські ігри-2022

Associated Press

Наймасштабніші спортивні змагання планети тривали від 4-го до 20 лютого.

У неділю, 20 лютого, відбулася офіційна церемонія закриття Олімпійських ігор-2022.

Захід провели на Національному стадіоні Пекіна, також відомому як "Пташине гніздо". Він був головною ареною як літніх Ігор-2008, так і зимової Олімпіади-2022.

Упродовж цієї події відбулася передача "права господаря" з Пекіна у Мілан та Кортіну-д'Ампеццо, де пройдуть наступні Зимові Олімпійські ігри-2026.

  • Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбувалися від 4-го до 20 лютого 2022 року. Спортсмени змагалися у семи видах спорту (15 дисциплінах). Усього розіграли 109 комплектів медалей.
  • У столиці Піднебесної честь України захищали 45 спортсменів у 12 дисциплінах, однак завоювати медаль вдалося лише одному з них. Фристайліст Олександр Абраменко виграв "срібло" в особистому турнірі з лижної акробатики.
  • У підсумку Україна з однією срібною нагородою посіла 25-те місце в підсумковому медальному заліку Олімпіади-2022.

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