У Пекіні зафіксовано перший випадок COVID-19 у члена олімпійської делегації

У Пекіні зафіксовано перший випадок COVID-19 у члена олімпійської делегації

Інфікованого виявили у аеропорту столиці Китаю.

Cеред членів делегацій на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні зафіксовано перший позитивний випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомляється на офіційному сайті оргкомітету Олімпіади.

Зазначається, що оргкомітет не оголосив, хто саме захворів на коронавірус, втім, як і не вказав національність. Зараз відомо лише те, що перший випадок інфікування був підтверджений позитивним ПЛР-тестом, проведеним в неділю, 23 січня, в аеропорту Пекіна.

Крім того, позитивні тести на коронавірус виявили ще у 14 осіб, які прибули на Ігри до Китаю у понеділок, 24 січня.

Раніше зафіксували ще три випадки зараження коронавірусом серед причетних до Олімпіади осіб.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі .

. Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

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