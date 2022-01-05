У передчутті принципової дуелі: Шевченко сватають до збірної, яка зіграє з Росією в плейоф відбору до ЧС-2022

У передчутті принципової дуелі: Шевченко сватають до збірної, яка зіграє з Росією в плейоф відбору до ЧС-2022

Головного тренера планують назвати вже незабаром.

Український тренер Андрій Шевченко може очолити збірну Польщ і.

Про це повідомляє Przeglad Sportowy.

Зазначається, що Польський футбольний союз (PZPN) продовжує пошуки нового головного тренера. Президент організації Цезарій Кулеша розглядає можливість запрошення наставника Шевченка на посаду тренера національної команди.

Видання запевняє, що бос польського футболу налаштований дуже рішуче. Якщо будуть будь-які шанси на успішне завершення переговорів, Кулеша готовий навіть почекати до завершення сезону.

Утім, якщо вдасться домовитися й раніше, то наприкінці березня футбольна спільнота може стати свідком принципового протистояння Шевченка проти збірної Росії, яке відбудеться в рамках 1/2 фіналу плейоф відбору до ЧС-2022. Принаймні, польська преса вже передбачає цю потенційу дуель з Росією у "Лужниках". Фігура української легенди додала б напруги півфіналу плейоф.

Наразі Шевченко тренує італійську "Дженоа", яку він очолив у листопаді, підписавши контракт до середини 2024 року. Це, власне, й може стати перешкодою на шляху українця щодо роботи з Польщею.