"У першому поєдинку не було агресії": британський "Викрадач трупів" зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа

Колишній “тимчасовий” чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Ділліан Вайт розповів, на кого ставить у другому поєдинку між українцем Олександром Усиком та співвітчизником - Ентоні Джошуа.

Так, Вайт дотримується, думки, що Джошуа повинен бути агресивнішим порівняно з першою дуеллю проти українця. Саме Ентоні "Викрадач трупів" (прізвисько Вайта, прим.) вважає фаворитом у реванші.

Слова Вайта цитує Sky Sports.

"Я дотримуюся того ж мислення. Думаю, це правильний настрій. Бути агресивним – єдиний спосіб виграти цей бій. Ентоні сам має прийняти рішення бути брудним і неприємним.

Коли ми билися з Джошуа, а ми провели два бої, то між нами було багато агресії. Ось у чому полягає різниця між нашим протистоянням та його боєм з Усиком. У тому поєдинку не було агресії. Джошуа намагався перебоксувати людину, яка займається боксом 25-30 років.

Я вірю, що якщо Джошуа знову застосує агресію, яка була проти нього, то він виступить набагато краще. Можливо, тоді цього разу він поб'є та нокаутує Усика.

Ми з Ентоні багато в чому схожі. Ми йдемо вперед та викидаємо багато ударів. Ми агресивні та чинимо тиск на наших опонентів. Я думаю, що команда Джошуа намагатиметься повернути його до цього. Я ставив на Ей Джея у першому бою і зроблю це знову", - сказав Вайт.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.