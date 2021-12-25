У піжамах та у колі сім'ї: як відомі футболісти святкують Різдво (фото)

Зірки футболу у домашній атмосфері відсвяткували католицьке Різдво.
У п'ятницю, 25 грудня, католики святкують Різдво.
Це свято давно стало найважливішим серед західних спортсменів. У соцмережах футболісти активно діляться знімками у родинному колі та домашній атмосфері.
Нападник "Манчестер Юнайтед", п'ятикратний володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду, який готується стати батьком ще одних близнюків, запросив до себе в гості до Манчестера всю свою рідню.
"Від щирого серця бажаю всім щасливого Різдва!" - написав Роналду під сімейним фото.
Зустрів це свято у родинному колі і його головний конкурент у боротьбі за кількість "Золотих м'ячів" - форвард ПСЖ Ліонель Мессі.
"Щасливого Різдва", - написала дружина футболіста.
Відзначив це свято у колі родини і партнер Мессі по команді Неймар.
"Щиро вітаємо всіх вас з Різдвом. Насолоджуйтесь та гарно проводьте час зі своїми близькими", - написав хавбек ПСЖ Анхель Ді Марія під спільним з дружиною та дітьми фото.
Зірка "Баварії" Роберт Левандовські теж святкував з сім'єю.
"Щасливих свят! Нехай цей сезон буде сповнений безумовної любові та сміху для вас і вашої родини. З Різдвом Христовим!", - написав Левандовскі.
"Усім дуже щасливого Різдва!", - привітав шанувальників форвард "Атлетіко" Луїс Суарес.
Партнер Олександра Зінченка по команді Кевін Де Брюйне теж вітає всіх зі святом.
"З Різдвом Христовим від нас", - пише зірка "Манчестер Сіті".
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