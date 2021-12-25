У піжамах та у колі сім'ї: як відомі футболісти святкують Різдво (фото)

У піжамах та у колі сім'ї: як відомі футболісти святкують Різдво (фото)

Зірки футболу у домашній атмосфері відсвяткували католицьке Різдво.

У п'ятницю, 25 грудня, католики святкують Різдво.

Це свято давно стало найважливішим серед західних спортсменів. У соцмережах футболісти активно діляться знімками у родинному колі та домашній атмосфері.

Нападник "Манчестер Юнайтед", п'ятикратний володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду, який готується стати батьком ще одних близнюків, запросив до себе в гості до Манчестера всю свою рідню.

"Від щирого серця бажаю всім щасливого Різдва!" - написав Роналду під сімейним фото.

Зустрів це свято у родинному колі і його головний конкурент у боротьбі за кількість "Золотих м'ячів" - форвард ПСЖ Ліонель Мессі.

"Щасливого Різдва", - написала дружина футболіста.

Відзначив це свято у колі родини і партнер Мессі по команді Неймар.

"Щиро вітаємо всіх вас з Різдвом. Насолоджуйтесь та гарно проводьте час зі своїми близькими", - написав хавбек ПСЖ Анхель Ді Марія під спільним з дружиною та дітьми фото.

Зірка "Баварії" Роберт Левандовські теж святкував з сім'єю.

"Щасливих свят! Нехай цей сезон буде сповнений безумовної любові та сміху для вас і вашої родини. З Різдвом Христовим!", - написав Левандовскі.

"Усім дуже щасливого Різдва!", - привітав шанувальників форвард "Атлетіко" Луїс Суарес.

Партнер Олександра Зінченка по команді Кевін Де Брюйне теж вітає всіх зі святом.

"З Різдвом Христовим від нас", - пише зірка "Манчестер Сіті".

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