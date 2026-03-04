У Польщі під час виходу росіян перервуть трансляцію церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Паралімпіада-2026 / © Associated Press

Реклама

Польська телекомпанія Telewizja Polska (TVP) оголосила, що перерве трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 під час виходу російських та білоруських спортсменів.

Як повідомляє sport.tvp.pl, замість показу атлетів з країн-агресорок в ефірі телеканалу з'явиться заставка з написом: "Солідарні з Україною. TVP Sport проти участі російських і білоруських спортсменів у змаганнях".

Про бойкот трансляцій змагань за участю російських та білоруських спортсменів наразі не повідомляється.

Реклама

Проте зазначається, якщо представник чи представниця Польщі здобуде срібну або бронзову медаль, а перемогу завоює спортсмен з Росії чи Білорусі, в ефірі покажуть момент вручення нагород. Водночас трансляцію завершать до виконання гімнів та підняття національних прапорів.

Стверджується, що це рішення також підтримав Польський паралімпійський комітет.

"Ми з подивом сприйняли рішення Міжнародного паралімпійського комітету, який дозволив росіянам і білорусам представляти свої країни під час найближчих зимових Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Ми розцінюємо цей вибір як тривожний прояв розмивання відповідальності Росії та Білорусі за злочини, вчинені на території України, і на це немає та ніколи не буде нашої згоди.

Ми прагнемо показувати спортивні змагання людей з інвалідністю, а змагання паралімпійців є для нас важливим елементом соціальної місії, проте спорт не може виправдовувати насильство, вбивства та порушення прав людини", — йдеться в заяві.

Реклама

Зазначимо, що Польща однією з перших долучилася до бойкоту Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026 через допущення російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами.

Також це зробили Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва та Німеччина.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме та виступить рекордним складом. Нашу країну представлятимуть 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Реклама

Нагадаємо, МПК допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.