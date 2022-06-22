У понад сім разів більше, ніж за перший бій: ЗМІ назвали гонорар, який повинен отримати Усик за другу дуель із Джошуа

У понад сім разів більше, ніж за перший бій: ЗМІ назвали гонорар, який повинен отримати Усик за другу дуель із Джошуа

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик, ймовірно, за бій-реванш із британцем Ентоні Джошуа отримає найбільше грошове винагородження у своїй кар'єрі.

Раніше, за словами промоутера Усика Олександра Красюка, боксери розподілять гонорар порівну.

Як повідомляє Daily Star, аравійці заплатили за право приймати грандіозне шоу 80 мільйонів доларів , більшу частину з яких Усик і Джошуа розділять навпіл. Водночас точна сума не називається. Також слід враховувати витрати команд боксерів на бої в андеркарті та підготовку до поєдинку.

Водночас, обидва боксери отримають відсоток від продажу прав на телетрансляцію шоу, а також реалізації рекламних контрактів. Таким чином, Усик має отримати не менше 30 мільйонів доларів до сплати податків та інших витрат.

Зазначимо, що в першому бою, за інформацією ЗМІ, гонорар Усика склав 3 млн фунтів (4,08 млн доларів, "чистими" - два мільйони доларів), а Джошуа - 15 млн фунтів (20,4 млн доларів).

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу, який відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії, на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року. Додамо, що спочатку поєдинок планували провести 23 липня, однак організаторам знадобилося більше часу для його організації, тому остаточну дату довелося посунути.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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