У Португалії арбітр врятував життя футболісту, який знепритомнів під час матчу (відео)

Рефері оперативно відреагував на інцидент і надав постраждалому невідкладну допомогу.

По-справжньому геройським вчинком відзначився головний арбітр поєдинку між любительськими португальськими командами "Педрас Рубас" та "Олівейро ду Дору" Самуель Кунья.

Як повідомляє Jornal de Noticias, під час зустрічі 18-річний гравець "Педрас Рубаса" Жозе Габріель пішов у жорстке зіткнення та повалився на газон. Футболіст моментально знепритомнів, а його одноклубники та суперники не були готові до такого повороту. На щастя, рефері швидко зорієнтувався в ситуації - підбіг до Габріеля та надав екстрену медичну допомогу.

Árbitro socorre jogador inanimado pic.twitter.com/2Ly5SGrWDI — Gol de Letra (@GoldeLetra7) November 15, 2021

Як виявилося, саме своєчасна рішучість і небайдужість судді врятувала хлопцю життя. Зараз постраждалий перебуває в лікарні, його життю нічого не загрожує

Після матчу рефері зізнався, що діяв інстинктивно, адже раніше не проходив жодних курсів надання першої медичної допомоги. За порятунок життя футболіста Самуеля нагородили спеціальною "білою карткою".

Фото - Jornal de Noticias

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