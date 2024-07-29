"У повному розпачі": Романчук не зміг вийти до фіналу ОІ-2024 в плаванні на 800 м вільним стилем

У цій дисципліні Михайло виграв "бронзу" на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Український плавець Михайло Романчук не зумів пробитися до фіналу Олімпійських ігор-2024 в Парижі на 800-метрівці вільним стилем.

У кваліфікації він показав результат 7:49.75, фінішувавши останнім у своєму запливі.

Зазначимо, що Романчук – бронзовий призер Олімпіади-2020 у Токіо на цій дистанції.

Також Михайло – олімпійський рекордсмен на цій дистанції (7:41.28). Такий результат він показав у кваліфікації Ігор у Токіо.

Романчук уже прокоментував свій невдалий виступ у кваліфікації в плаванні на 800 м вільним стилем.

"Не знаю, що сказати. У повному розпачі. Це не те, для чого готувався, для чого увесь рік пропрацював. Більше нічого сказати не можу. Слів просто немає.

Було дві дистанції, вже одна залишилася. Треба зробити висновки, чому воно так і підходити з "холодною" головою до 1500 м", – сказав Романчук у коментарі Суспільне Спорт.

На Олімпіаді-2024 українець також позмагається на дистанції 1500 метрів вільним стилем, де виборов "срібло" Ігор у Токіо.

Кваліфікаційні запливи на 1500-метрівці вільним стилем відбудеться у суботу, 3 серпня.

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