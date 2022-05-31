У повному складі: збірна України провела тренування напередодні стикового матчу відбору на ЧС-2022 (фото)

У повному складі: збірна України провела тренування напередодні стикового матчу відбору на ЧС-2022 (фото)

Національна команда України провела у Глазго тренування, де 1 червня зіграє півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Збірна України у вівторок, 31 травня, провела тренування на стадіоні Хемпден Парк.

Після розминки, естафет та квадрату футболісти відпрацювали ігрові серії, під час яких тренерський штаб мав можливість зробити завершальні прикидки щодо завтрашньої моделі гри.

Працювали усі 26 гравців, які прибули до Шотландії. Денис Попов, як і прогнозували напередодні лікарі національної команди, приєднався до загальної групи, працюючи на рівних із рештою партнерів.

Останнім футболістом, який приєднався до національної команди, став Андрій Лунін, який 28 травня виграв з мадридським "Реалом" Лігу чемпіонів.

Завтра стане відомий заключний список "синьо-жовтих" із 23 гравців, які будуть включені до заявки мачт з Шотландією.

Список гравців національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі - Динамо), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва - Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва - Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі - Динамо), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Малиновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош).

Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Ганза).

Матч Шотландія - Україна відбудеться в середу, 1 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

Переможець одноматчевого протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Читайте також:

"Україна - країна свободи": Зінченко розплакався на пресконференції перед грою з Шотландією (відео)

Футболісти збірної Шотландії підтримали Україну перед очною битвою в плейоф відбору на ЧС-2022

Хочу, щоб Україна поїхала до Катару та виграла чемпіонат світу - легенда шотландського футболу