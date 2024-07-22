У разі вильоту з ЛЧ: "Динамо" отримало потенційного суперника у 3-му раунді відбору Ліги Європи

Команда Олександра Шовковського дізналася, з ким зустрінеться, якщо програє "Партизану".

У понеділок, 22 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2024/25.

Свого потенційного суперника на цій стадії дізналося київське "Динамо", яке розпочне євросезон матчами другого кваліфай-раунду Ліги чемпіонів проти сербського "Партизана".

Якщо команда Олександра Шовковського програє "Партизану", то продовжить змагатися у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Там суперником "біло-синіх" стане клуб, який зазнає поразки в парі "Лугано" (Швейцарія) – "Фенербахче" (Туреччина).

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 8 та 15 серпня.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" дізналося потенційного суперника у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів. Якщо підопічні Шовковського пройдуть "Партизан", то далі зустрінуться з шотландським "Рейнджерс".

Зазначимо, що матчі "Динамо" проти "Партизана" відбудуться 23 та 31 липня. Перший поєдинок буде номінально домашнім для віцечемпіона України та відбудеться у польському Любліні. Зустріч у відповідь команди проведуть у Белграді.

Якщо "Динамо" зможе пройти "Партизан", то забезпечить собі єврокубкову осінь – щонайменше потрапляння до основної стадії Ліги конференцій.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" в ранзі чемпіона України автоматично отримав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів.

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