У РФ назвали своїх спортсменів "найкращими у світі" і заявили, що "на Заході править шалена зграя нацистів"

Зокрема, Лайшев звинуватив західні країни у тому, що вони намагаються зробити росіян "людьми другого ґатунку".

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТБ".

"Звичайно, новому поколінню важко це сприймати, але заради об'єктивності – скільки разів наш лідер твердив їм: Давайте жити дружно? А вони – ось так.

Втіхою для нас у цій ситуації може бути лише те, що ми найкращі у світі. У фігурному катанні – точно. А нас ставлять у розряд людей другого сорту. Прямо твердять нам: Ну, визнайте ви вже, що ви люди другого сорту! А потім, за кілька століть, проситимуть вибачення у нас, як у темношкірих. Але ми не будемо людьми другого сорту.

Просто так вийшло, що зараз на Заході править шалена зграя нацистів, яка захопила владу в низці країн", - зазначив Лайшев.

Додамо, що це вже не перша маячня, яку несе Лайшев. Раніше він заявив про те, що РФ проведе свою Олімпіаду, якщо їх не допустять до Ігор-2024.

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