У Римі із запізненням на рік через пандемію феєрично стартує Євро-2020: фото, відео

Уперше за свою 60-річну історію чемпіонат стартує з річним запізненням.

На футбольній арені в Римі в п'ятницю, 11 червня, феєрично стартував Чемпіонат Європи з футболу-2020.

Євро-2020 ще не розпочавшись увійшло в історію, йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Так, вперше за свою 60-річну історію чемпіонат стартує з річним запізненням. До того ж, приймають європейський турнір не одна чи дві країни, а одразу 11 міст Європи.

Вперше футбольні стадіони через пандемію коронавірусу заповнені лише наполовину, а на матчах використовують систему відеоповторів VAR.

Зауважимо, що національна збірна України втретє бере участь у фінальній стадії турніру.

"Ми будемо максимально використовувати ці дні і підготуємося до гри, яка буде дуже важливою і дуже важкою", - зауважує головний тренер збірної України Андрій Шевченко.



Шлях збірної України на Євро-2020 був блискавичним. Із восьми відбірних ігор українці жодної не програли. Сенсаційно вигравши в Києві в чинних чемпіонів Європи португальців наша збірна достроково вийшла на Євро.

Церемонія відкриття Євро-2020 (14 фото)

Стадіони України могли б приймати матчі Євро-2020. Цей шанс з’явився у 2012 році, коли в Києві перед фіналом домашнього Євро тодішній очільник УЄФА Мішель Платіні запропонував проводити турнір по всій Європі.

Економічна криза виявилася не головною загрозою турніру. Пандемія коронавірусу змусила організаторів перенести його проведення на рік.

Кожне з 11 міст-господарів обмежує максимальну кількість глядачів на трибунах. Наприклад, Нідерланди пускатимуть до країни вболівальників лише з Євросоюзу, а перший матч українська дружина грає 13-го червня саме в Амстердамі.

"Ми всі розуміємо що не повинні підвести наших уболівальників, нашу країну. Готуємося, розуміємо що легких ігор не буде і сподіваюся покажемо свій максимум", - запевняє гравець збірної України Андрій Ярмоленко.

Свій максимум українські футболісти видаватимуть у новій формі. Вона вже наробила галасу і привернула увагу футбольної Європи.

Мапа України з Кримом та патріотичні гасла "Слава Україні- Героям слава!" за рішенням української асоціації відсьогодні отримали офіційний футбольний статус. Остаточне рішення за УЄФА.

Онлайн-трансляцію зустрічі збірних Туреччини та Італії від ТСН Проспорт дивіться за посиланням.

Новини світу: у Римі пролунає стартовий свисток особливого турніру "Євро-2020"

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