У Росії поліція відібрала український прапор у вболівальника під час перегляду матчу Євро-2020

Також силовики перевіряли хлопців у формі збірної України.
У фан-зоні російського Санкт-Петербурга в українського вболівальника поліція відібрала синьо-жовтий прапор.
Про це повідомляє "Чемпіонат".
"Коли зайшли на територію фан-зони, одного хлопця з українським прапором відвели в сторону, а повернувся він вже без нього. Ми дізналися у нього, що сталося, він відповів, що поліцейські попросили прибрати, щоб п'яні росіяни не дай бог не докопалися", — розповів український уболівальник Арсеній, який дивився матч Нідерланди — Україна з фанзони в Санкт-Петербурзі.
Також силовики перевіряли хлопців у формі збірної України.
"Коли йшли в фанзону, кілька хлопців кричали:" Україна, ми за вас!" Це було дуже приємно. А ось коли проходив огляд у формі збірної України, поліцейські влаштували нараду, чи варто взагалі мене пускати", — зазначив уболівальник.
Нагадаємо, що збірна України стартувала на Євро-2020 з поразки від Нідерландів. Матч закінчився з рахунком 2:3.
Також стало відомо, що матч збірної України проти Нідерландів переписав історію футболу.