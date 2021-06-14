У Росії поліція відібрала український прапор у вболівальника під час перегляду матчу Євро-2020

Також силовики перевіряли хлопців у формі збірної України.

У фан-зоні російського Санкт-Петербурга в українського вболівальника поліція відібрала синьо-жовтий прапор.

Про це повідомляє "Чемпіонат".

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"Коли зайшли на територію фан-зони, одного хлопця з українським прапором відвели в сторону, а повернувся він вже без нього. Ми дізналися у нього, що сталося, він відповів, що поліцейські попросили прибрати, щоб п'яні росіяни не дай бог не докопалися", — розповів український уболівальник Арсеній, який дивився матч Нідерланди — Україна з фанзони в Санкт-Петербурзі.

Також силовики перевіряли хлопців у формі збірної України.

"Коли йшли в фанзону, кілька хлопців кричали:" Україна, ми за вас!" Це було дуже приємно. А ось коли проходив огляд у формі збірної України, поліцейські влаштували нараду, чи варто взагалі мене пускати", — зазначив уболівальник.

Нагадаємо, що збірна України стартувала на Євро-2020 з поразки від Нідерландів. Матч закінчився з рахунком 2:3.

Також стало відомо, що матч збірної України проти Нідерландів переписав історію футболу.

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