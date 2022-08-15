У Росії шайба вбила 14-річного хокеїста: що відомо (відео)

Так, 14-річний Малков помер на тренуванні команди 2008 року народження.

Коли до завершення заняття залишалося близько семи хвилин, шайба після клацання захисника потрапила хлопцеві в область серця, після чого він зігнувся від болю, проїхав на ковзанах півколо і впав непритомним.

Лікар команди негайно надав допомогу хокеїсту і викликав швидку, яка провела всі реанімаційні заходи. Дорогою до лікарні медикам вдалося запустити серце підлітка. З'явилася маленька надія. Але вже до медичного закладу Всеволод надійшов у стані клінічної смерті. У юного спортсмена діагностували закриту травму грудної клітки, забій серця та забій легені. Фахівці зробили все можливе, щоб урятувати Малкова, але не змогли. Хлопчик помер.

До вашої уваги відео цього трагічного моменту.

"Є такий термін – травматичний інфаркт. Він може бути від удару кулаком, від удару шайбою, колодою – будь-який тупий удар може спровокувати такий інфаркт. Це відбувається рефлекторно, сильне чи слабке серце — тут немає особливого значення. Друга версія - в серці проходить частина аорти, вона може витончитися, виникає аневризм, яка ніяк не турбує людину. І, можливо, від удару луснула аневризм, і хлопець помер.

Шансів урятувати молодого гравця просто не було. Це міг бути як великий інфаркт, як у Юрія Шатунова, або розрив аневризми, коли в грудну порожнину кров потрапляє за пару хвилин, і врятувати людину немає жодних шансів", - сказав один із лікарів "швидкої".

Батько загиблого, своєю чергою, назвав інцидент нещасним випадком, відмовившись когось звинувачувати.

Читайте також:

Помер відомий український футболіст, який здобув медаль Олімпійських ігор

Помер легендарний футболіст "Карпат", якому належить унікальне досягнення

У віці 43 років померла легенда латвійського футболу