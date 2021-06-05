У Росії у віці 30 років помер шестиразовий чемпіон світу: названа несподівана причина смерті

Втрата для світу спорту.

У Новосибірську у віці 30 років помер півзахисник збірної Росії з хокею з м'ячем Максим Ішкельдін.

Трагедія трапилася сьогодні вранці, 5 червня. Титулований спортсмен пішов з життя уві сні. Причиною смерті став тромб, що відірвався, йдеться в заяві Федерації хокею з м'ячем Росії.

Ішкельдін - шестиразовий чемпіон світу. Він вважався одним з найсильніших гравців у своєму виді спорту.

На рахунку Сергія також два срібла Чемпіонатів світу і п'ять перемог у Чемпіонаті Росії.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у Росії помер відомий телекоментатор Юрій Розанов.

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