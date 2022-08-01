У Росії видали нікчемну заяву, що вигравати турніри з фігурного катання без їхньої участі - "абсурд" та "аморально"

Усе ніяк країна-агресорка та її представники не можуть змиритися з тим фактом, що після повномасштабного вторгнення до України та подальшого внаслідок цього відсторонення їхні спортсмени нікому не потрібні.

Так, відома російська тренерка з фігурного катання Етері Тутберідзе виступила проти розіграшів трофеїв та оновлення рейтингів у відсутності спортсменів із РФ.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, вона вимагає від чиновників чесного спорту. Окрім того, Тутберідзе назвала помилкою відсторонення російських спортсменів та заявила, що не розуміє причин для санкцій.

"Чемпіонати світу, розподіл етапів Гран-прі, оновлення рейтингу тощо. Все це дуже засмучує. Я багато що розумію, але не приймаю відсторонення наших спортсменів, дітей від міжнародних змагань. Звичайно, так простіше – поділити медалі і радіти малому, але де основні принципи – чесний спорт (fair play)? Або, як нам пояснили, це і є турбота про наших спортсменів? Я вважаю, що не повинні оновлюватися рейтинги і роздаватися титули за нашої відсутності – це абсурд.

Знаю, що саме спорт стирає кордони та об'єднує всіх спортсменів світу. Вважаю це жахливою помилкою групи людей, що виявилася при владі прийняття рішень", - видала Тутберідзе.

Щодо цього нікчемного допису, то її тут вирішила підтримати відома радянська та російська тренерка - Тетяна Тарасова.

"Думаю, що ідею Етері Тутберідзе варто підтримати й іншим діячам фігурного катання. Це дуже хороша пропозиція з її боку. Без наших найсильніших дівчаток займати перші місця – це просто аморально.

Треба знати, що твій суперник сильніший, але такого, на жаль, не хочуть бачити. Коли всі катаються серед сильних, то стати найсильнішим серед них більш престижним і гідним. Боротьбу та суперництво хочуть прибрати. Тоді навіщо просто так кататися?", - цитує слова Тарасової Sports.ru.

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