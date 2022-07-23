У Росії відібрали "золото" чемпіонату світу-2014 з веслування та віддали Україні: відома причина

Українська четвірка веслувальників - Юрій Чебан, Олександр Максимчук, Вадим Ціпан та Віталій Голюк - була визнана чемпіонами світу 2014 року після дискваліфікації росіян.

Вісім років тому на планетарній першості у Москві "синьо-жовті" фінішували другими та здобули "срібло" естафети 4х200 м у каное-одиночках. "Золото" виграла російська команда, випередивши українців на понад п'ять секунд.

Утім, пізніше виявилося, що представники країни-агресорки здобули перемогу нечесно. У допінг-пробі одного з членів російської четвірки, а саме Миколи Ліпкіна, були виявлені сліди заборонених препаратів - тренболону, метенолону та оксандролону.

Спортивний арбітражний суд (CAS) відсторонив російського допінгіста від змагань та анулював результат команди РФ на ЧС-2014. Таким чином, "золото" світової першості справедливо перейшло до України, а Росія внаслідок дискваліфікації залишилася без медалей.

"Минуло вісім років і справедливість була відновлена. Через вживання допінгу російську команду дискваліфікували. Судовий процес трохи затягнувся і лише тепер було поставлено крапку у цьому питанні. 22 липня Міжнародна федерація каное (ICF) офіційно повідомила ФКУ про перерозподіл медалей деяким із наших спортсменів у зв'язку з допінговою санкцією, яка дискваліфікує російських спортсменів", - йдеться в повідомленні Федерації каное України.

Таким чином, завдяки цій медалі Україна вже має 11 золотих нагород на чемпіонатах світу. Найкращий результат українців - три "золота" - був здобутий на ЧС-2021.

Читайте також:

"Аморально сідати за стіл з росіянами": Україна бойкотуватиме дитячий чемпіонат світу з шахів

Таємно отримав російський паспорт: український ексфутболіст "Динамо" та "Шахтаря" поїхав грати до РФ

"Без Росії розвиток світового спорту неможливий": у країні-агресорці видали дикувату заяву про можливе відсторонення від ОІ-2024