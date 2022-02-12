У Росії вимагають покарати українського скелетоніста за антивоєнну акцію на ОІ-2022: відповідь МОК

У Росії вимагають покарати українського скелетоніста за антивоєнну акцію на ОІ-2022: відповідь МОК

Владислав Гераскевич звернув увагу світової спільноти на загрозу вторгнення РФ до України.

У Росії влаштували істерику у відповідь на мовчазний протест українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Після виступу в кваліфікації 23-річний спортсмен підійшов до камер і продемонстрував напис на плакаті у вигляді синьо-жовтого прапора "No war in Ukraine" ("Ні війні в Україні"). У коментарі Гераскевич заявив, що "хоче миру у своїй державі", а його ідею підтримали організатори змагань.

Однак у РФ "підгорає" через сміливий вчинок українського спортсмена. Голова комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев закликав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) покарати Гераскевича за цю політичну акцію.

"Некрасива, незрозуміла дія українського атлета, явно кимось спланована та зрежисована. Тому що, впевнений, спортсменам перед підготовкою до головного старту чотириріччя думати про якісь політичні акції та гасла безглуздо.

Вважаю, що з боку Міжнародного олімпійського комітету обов'язково має бути покарання. Такі речі неприпустимі. Такі речі мають каратися. А якщо МОК його не покарає, тоді виникнуть питання: чому він не карає політизацію спорту? Такого не повинно бути", - заявив Свищев в інтерв'ю Матч ТВ.

Проте у МОК вже висловили свою позицію щодо протесту Гераскевича та наголосили, що не збираються карати українського скелетоніста.

"Ми говорили про це зі спортсменом. Це був заклик до миру. Для Міжнародного олімпійського комітету це питання є закритим", - повідомив педставник МОК у коментарі порталу Inside the Games.

Зазначимо, що політичні жести заборонені Олімпійською хартією, однак там також сказано, що "метою олімпійського руху є служіння спорту гармонійному розвитку людства, просування миру та піклування про збереження людської гідності". Очевидно, саме до реалізації цього завдання МОК відніс акцію Гераскевича.

На ОІ-2022 Гераскевич посів 18-те місце , поступившись 5,27 секунди переможцеві - німцеві Крістоферу Грьоттеру.

, поступившись 5,27 секунди переможцеві - німцеві Крістоферу Грьоттеру. Олімпіада в Пекіні - друга в кар'єрі Гераскевича. На Іграх-2018 у південнокорейському Пхенчхані він посів 12-те місце .

. У сезоні-2021/22 Гераскевич виступив на 8 етапах Кубка світу та став 16-м у загальному заліку. Крім того, українець встановив особистий рекорд, фінішувавши на шостій позиції на етапі Кубка світу у Сігулді.

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