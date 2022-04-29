У Росії забрали право проведення Універсіади-2023 та відсторонили спортсменів країни-агресорки

Міжнародна федерація університетського спорту (FISU) позбавила Росію права проведення літньої Універсіади-2023.

Таке рішення ухвалили на онлайн-засіданні виконавчого комітету федерації університетського спорту, яке було присвячене питанню проведення Універсіади-2023. Причина перенесення змагань з Єкатеринбурга - повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

Про це повідомила пресслужба FISU.

Нове місце проведення Універсіади-2013 оголосять пізніше. Змагання повинні відбутися від 8 до 19 серпня. До них не будуть допущені представники країн-агресорок, оскільки FISU відсторонила росіян та білорусів від змагань під своєю егідою щонайменше до кінця 2022 року.

Раніше у РФ забрали університетський чемпіонат світу з єдиноборств, який був запланований на вересень цього року в Єкатеринбурзі. Новим господарем турніру став турецький Самсун.

Як повідомляв ТСН Проспорт, нещодавно Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила Росію права проведення чемпіонату світу-2023.

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