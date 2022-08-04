У Росії засудили зіркову американську баскетболістку до 9 років ув’язнення

Російський суд визнав американську баскетболістку Брітні Грайнер винною у зберіганні наркотиків. Спортсменку засудили до дев'яти років позбавлення волі.

У Росії Хімкинський міський суд Московської області засудив американську баскетболістку Брітні Грайнер до девʼяти років колонії за звинуваченням у зберіганні та контрабанді наркотиків.

Про це повідомляє CNN.

Крім того, суд зобов'язав Грайнер заплатити штраф в 1 млн рублів.

"Ми дуже розчаровані вироком. Як професіонали в галузі права ми вважаємо, що суд має бути справедливим для всіх незалежно від громадянства. Суд повністю проігнорував усі докази захисту, а головне — явку з повинною", - заявили захисники баскетболістки.

На суді Грайнер показала рецепт від лікаря на медичну марихуану і запевнила, що не мала наміру ввозити її до росії, поклавши до валізи випадково.

В адміністрації президента США Джо Байдена уже розкритикували суворе рішення суду. Американці пропонують обміняти її та ще одного ув’язненого американця Пола Вілана на російського шпигуна Віктора Бута.

У лютому Грайнер затримали в московському аеропорту Шереметьєво за підозрою у перевезенні наркотиків. Під час огляду ручної поклажі у неї було виявлено картриджі для електронних сигарет, що містять гашишне масло.

Грайнер - колишня гравчиня жіночої НБА, дворазова олімпійська чемпіонка у складі збірної США (2016, 2020). У Росії американка від 2016 року виступала за команду УГМК з Єкатеринбурга, яка є чинним чемпіоном РФ та Євроліги.

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