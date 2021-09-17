У Румунії футболісти вийшли на матч із собаками на руках: навіщо вони це зробили

Гравці "Динамо" Бухарест взяли участь у незвичайній акції, щоб допомогти тваринам знайти нових господарів.
Великодушною акцією стартував матч Чемпіонату Румунії з футболу між ФКСБ та бухарестським "Динамо". Перед стартовим свистком гравці "Динамо" вийшли на поле з собаками на руках.
Це стало частиною проєкту, метою якого є знайти господарів для безпритульних тварин. У кожної тварини на шиї був бейдж з ім'ям, щоб глядачам простіше було знайти і забрати вподобаного улюбленця.
Цікаво, що футболісти клубу з Бухареста носять прізвисько "червоні собаки". Ймовірно, саме тому на руках винесли тварин саме гравці "Динамо". Відомо, що в благородному проєкті беруть участь всі клуби Чемпіонату Румунії.
Dinamo Bucharest's players carried dogs onto the field this weekend in an effort to help find them new homes ❤️ pic.twitter.com/knyseNu9og— ESPN FC (@ESPNFC) September 16, 2021
Поєдинок завершився поразкою "Динамо" з рахунком 0:6. Однак на поле команда з Бухереста точно виходила не даремно - тепер безпритульні тварини отримають затишок і любов.
Раніше ТСН Проспорт писав, що у Шотландії пес вибіг на поле і врятував команду від голу.
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