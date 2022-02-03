У Сербії встановили, чи використовував Джокович фейковий COVID-тест для в'їзду до Австралії

У Сербії встановили, чи використовував Джокович фейковий COVID-тест для в'їзду до Австралії

Раніше найкращого тенісиста світу запідозрили у підробці тесту на коронавірус.

Державна прокуратура Сербії в середу, 2 лютого, відкинула припущення про те, що перша ракетка світу Новак Джокович використав фальшивий результат тесту на COVID-19, щоб взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу 2022.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що сербська прокуратура отримала запит щодо порушення кримінальної справи проти осіб, імена яких не розголошують, які нібито підробили два ПЛР-сертифікати, використані Джоковичем для подання заяви про звільнення від вакцинації за медичними показаннями.

"Прокуратура діяла відповідно до регламенту, було проведено перевірки, і було встановлено, що Новак Джокович кілька разів проходив тестування та що довідки про результати тестування від 16 грудня 2021 року та 22 грудня 2021 року дійсні", - заявили в прокуратурі.

Раніше низка ЗМІ, зокрема Der Spiegel і BBC, вказували на розбіжності в серійних номерах COVID-тестів, які Джокович отримав у Сербії перед поїздкою до Австралії. Журналісти припускали, що довідки могли бути сфальсифіковані.

Цього тижня перша ракетка світу планує зустрітися з президентом Сербії Александаром Вучичем, який відкрито засуджує австралійську владу за депортацію зірки тенісу

Нагадаємо, що 5 січня Джокович прибув до Мельбурна для участі в Australian Open-2022, однак не зміг пройти паспортний контроль через плутанину з оформленням документів. Так, попри наявність медичного винятку, його команда запросила візу, яка не надає медпільги нещепленим.

Також читайте Світоліна повернулася до топ-15: оновлений рейтинг WTA після Australian Open У підсумку австралійську візу тенісиста анулювали, а його помістили під варту до урядового готелю. Джоковича намагалися депортувати з країни, проте 10 січня він виграв суд, довівши, що перехворів коронавірусом впродовж останніх шести місяців, і повернувся до тренувань. Втім, міністр імміграції Австралії Алекс Хоук "з медичних підстав" повторно анулював візу першої ракетки світу, заявивши, що лише таке рішення відповідає суспільним інтересам. 16 січня три судді Федерального суду Австралії одноголосно вирішили підтвердити легітимність депортації Джоковича. Зауважимо, що спроба Джоковича перетнути кордон без щеплення на коронавірус викликала хвилю обурення в Австралії, де від початку пандемії запроваджували суворі обмеження для громадян, а міжнародні поїздки масово скасовували. Тенісиста Новака Джоковича депортували через послідовну антивакцинаторську позицію | Новини світу Читайте також:

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