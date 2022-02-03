У Сербії встановили, чи використовував Джокович фейковий COVID-тест для в'їзду до Австралії

Раніше найкращого тенісиста світу запідозрили у підробці тесту на коронавірус.
Державна прокуратура Сербії в середу, 2 лютого, відкинула припущення про те, що перша ракетка світу Новак Джокович використав фальшивий результат тесту на COVID-19, щоб взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу 2022.
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що сербська прокуратура отримала запит щодо порушення кримінальної справи проти осіб, імена яких не розголошують, які нібито підробили два ПЛР-сертифікати, використані Джоковичем для подання заяви про звільнення від вакцинації за медичними показаннями.
"Прокуратура діяла відповідно до регламенту, було проведено перевірки, і було встановлено, що Новак Джокович кілька разів проходив тестування та що довідки про результати тестування від 16 грудня 2021 року та 22 грудня 2021 року дійсні", - заявили в прокуратурі.
Раніше низка ЗМІ, зокрема Der Spiegel і BBC, вказували на розбіжності в серійних номерах COVID-тестів, які Джокович отримав у Сербії перед поїздкою до Австралії. Журналісти припускали, що довідки могли бути сфальсифіковані.
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Нагадаємо, що 5 січня Джокович прибув до Мельбурна для участі в Australian Open-2022, однак не зміг пройти паспортний контроль через плутанину з оформленням документів. Так, попри наявність медичного винятку, його команда запросила візу, яка не надає медпільги нещепленим.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.