У "Шахтарі" емоційно відреагували на виліт за крок до фіналу Ліги конференцій

Арда Туран / © Associated Press

Реклама

У четвер, 7 травня, донецький "Шахтар" програв англійському "Крістал Пелас" (1:2) в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

"Гірники" зазнали поразки від "орлів" із загальним рахунком 2:5 за підсумками двох поєдинків і зупинилися за крок до фіналу третього за престижністю євротурніру.

Емоціями після завершення шляху команди в єврокубках поділилися головний тренер "помаранчево-чорних" Арда Туран і воротар Дмитро Різник.

Реклама

"Передусім вітаю "Крістал Пелас" та їхнього тренера. Вони виконали чудову роботу і досягли того, чого хотіли. Якщо команда перемагає тебе і виходить до фіналу єврокубків, це, ймовірно, означає, що вони ухвалили більше правильних рішень і діяли краще, тож вітаю нашого суперника.

Щодо нас, ми дуже засмучені. Я не можу прийняти виліт. Я не хочу приймати це на стадії півфіналу. Тому що сьогодні, на мою думку, ми грали на рівні, достатньому, щоб пройти далі в цьому раунді, і ми були ближчими до цього, ніж може здаватися. Але це частина життя, частина цієї гри, іноді так буває. Будемо вчитися і винесемо з цього раунду корисні уроки. І ніколи не відступимо.

Я пишаюся своїми гравцями та нашим європейським шляхом і вважаю, що ми віддали максимум, аби дати людям надію цього сезону й у цих 20 єврокубкових матчах. Саме тому я пишаюся гравцями, і ми рухатимемося далі", — цитує Турана офіційний сайт "Шахтаря".

"Справді, для команди завершився єврокубковий сезон. Шкода, але не соромно — ми провели непоганий сезон та здобули колосальний досвід у єврокубках, який є важливим для реалізації подальших планів.

Реклама

Звісно, хотілося зіграти у фіналі. Подолати такий шлях і зупинитися за крок до фіналу — це дорогого коштує. Віддавалися повністю, кожен хотів дістатися фіналу. Утім це частина футболу — рухатимемося вперед і ставатимемо сильнішими", — наводить слова Різника офіційний сайт донецького клубу.

"Крістал Пелас" у фіналі Ліги конференцій зіграє з іспанським "Райо Вальєкано", який у півфіналі здолав французький "Страсбург" (1:0, 1:0). Матч за трофей відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

"Шахтар" свій наступний матч проведе в неділю, 10 травня, проти "Полтави" у межах 27-го туру УПЛ. У разі перемоги донеччани достроково стануть чемпіонами України.

Новини партнерів