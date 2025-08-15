У "Шахтарі" прокоментували драматичний виліт з кваліфікації Ліги Європи від "Панатінаїкоса"

Керем Яваш / © ФК Шахтар

Асистент головного тренера донецького "Шахтаря" Керем Яваш підбив підсумки протистояння з грецьким "Панатінаїкосом" у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

На пресконференції після матчу-відповіді, який завершився поразкою "гірників" у серії пенальті, він заявив, що український клуб грав краще за суперника в обох поєдинках, хоч і не зміг перемогти.

Також Яваш розповів, що в роздягальні після матчу своїм підопічним сказав головний тренер донеччан Арда Туран, якого в другому таймі було вилучено за надмірні емоції.

"Після такого матчу важко говорити, і, чесно кажучи, водночас ми відчуваємо різні емоції. У нас молода команда з якісними футболістами. Це була друга зустріч, і я можу сказати, що ми задоволені виступом як окремих гравців, так і команди загалом і в першому поєдинку, і в другому. Звісно, індивідуальний прогрес наших футболістів відображається на тому, як грає команда, – і це нас тішить.

Ми вважаємо, що були кращими як у першій, так і в другій зустрічі, та зрештою футбол – гра результатів, і нам не вдалося досягти бажаного результату. Це засмучує. З іншого боку, ми раді, бо віримо, що рухаємося правильним шляхом. Упевнені, що контролювали гру в обох таймах. Під час перерви ми сказали нашим футболістам, що потрібен вищий ритм й більш гостра атакувальна гра. У другому таймі вдалося це реалізувати, ми мали моменти, але не змогли скористатися ними сповна. На 82-й хвилині один із наших футболістів отримав другу жовту картку, і, з урахуванням компенсованого часу, ми майже половину матчу грали вдесятьох.

Звісно, вважаємо, що це було невдале рішення арбітра, бо той епізод не тягнув на другу жовту. На такому рівні арбітри повинні бути більш уважними, адже грати вдесятьох на такому рівні непросто, тому ми не поділяємо думку судді і вважаємо, що це його рішення було невдалим. Навіть удесятьох ми добре діяли в обороні, чинили опір і були командою, яка мала більше шансів, але пенальті у футболі незамінні. Саме через ці пенальті ми вибули з основного етапу Ліги Європи, куди так прагнули потрапити.

Водночас задоволені грою та виступами футболістів. Бачимо, що прогресуємо. Ми просто засмучені тим, що не змогли досягти результату. Тепер проведемо ґрунтовний аналіз цієї гри і зосередимося на наступному матчі УПЛ. Після цього зіграємо в плейоф із "Серветтом", щоб пройти до основного етапу Ліги конференцій. Віримо, що ця команда заслуговує на участь у європейських змаганнях, і переконані, що там будемо мати успіх. Я вірю, що наша гра покращиться і ми виступатимемо ще краще на груповому етапі.

Коли тренер Арда зайшов до роздягальні, він не сказав нічого іншого, окрім того, що я щойно сказав. Він зазначив, що задоволений виступом, боротьбою та грою наших гравців. Привітав команду з цим. Також сказав, що після таких результатів у таких іграх набуваєш досвіду, і з цим досвідом ми продовжуватимемо прогресувати. Ми ніколи не здамося. Наші виступи і стиль гри покращуватимуться", – цитує Яваша офіційний сайт "Шахтаря".

Після вильоту з кваліфікації Ліги Європи "гірники" позмагаються в раунді плейоф відбору Ліги конференцій, де їхнім суперником стане швейцарський "Серветт". Матчі відбудуться 21 і 28 серпня.

Переможець протистояння між "Шахтарем" і "Серветтом" вийде до основної стадії Ліги конференцій. Той, хто програє, вилетить з єврокубків.

Нагадаємо, що "Шахтар" у першому раунді відбору Ліги Європи пройшов фінський "Ільвес" (6:0, 0:0), а в другому виявився сильнішими за турецький "Бешикташ" (4:2, 2:0).