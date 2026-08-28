У "Шахтарі" прокоментували результати жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів

Арда Туран / © ФК Шахтар

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Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував результати жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Під час жеребкування чемпіон України був посіяний з третього кошика і отримав по два суперники з кожного кошика. "Гірники" зіграють по одному матчу з 8 різними командами — чотири поєдинки вдома і стільки ж на виїзді.

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Суперниками "помаранчево-чорних" стануть "Реал" Мадрид (Іспанія), "Інтер" (Італія), "Спортинг" (Португалія), ПСВ (Нідерланди), "Фенербахче" (Туреччина), "Лейпциг" (Німеччина), АЕК Афіни (Греція) та "Слован" Братислава (Словаччина).

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"Ми хочемо насолодитися цим досягненням, але водночас прагнемо залишатися вірними собі. Це найважливіше для нас. Ми хочемо грати як "Шахтар". Щодо наших суперників — що тут скажеш? Ми говоримо про одні з найбільших клубів світового футболу — команди, які вигравали цей турнір, виходили у фінали й ставали легендарними у своїх країнах. Ми відчуваємо величезну повагу до всіх них.

Кожен матч буде важливим і цінним для нас. Ми сприймаємо Лігу чемпіонів як нагоду заявити про себе, показати, хто ми є, та наблизитися до наших мрій. Ми схвильовані, але водночас зберігаємо холодну голову. Ми знаємо, на що здатні, а також знаємо, над чим нам ще потрібно працювати.

ПСВ — цікава атакувальна команда зі своїми традиціями. АЕК дуже добре розвивається і чудово організував роботу клубу в Греції. У "Слована" дуже хороший тренер і команда, яка бореться за кожен м'яч. Що я можу сказати про "Фенербахче"? Це один із найбільших клубів нашої країни, з багатою культурою та складом, у якому багато гравців найвищого рівня.

"Лейпциг" — клуб, що активно розвивається, з чудовим тренером Мартіном Демікелісом. Це дуже цікава команда. А якщо взяти "Спортинг", "Реал" та "Інтер" — це клуби, які творили історію футболу", — наводить слова Турана офіційний сайт "Шахтаря".

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Зазначимо, що номінально домашні матчі Ліги чемпіонів "гірники" проводитимуть на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

"Шахтар" залишився єдиним представником України в нинішньому єврокубковому сезоні. Раніше боротьбу на міжнародній арені завершили київське "Динамо", житомирське "Полісся" та черкаський ЛНЗ, які не зуміли подолати кваліфікацію.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" оголосив про трансфер захисника італійського клубу.

Також ми розповідали, що футболіст "Шахтаря" і збірної України офіційно перейшов до клубу із Саудівської Аравії.

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