У сітчастих панчохах і з напівголими грудьми: Лас-Вегас прийняв найспекотніше жіноче шоу ММА

У сітчастих панчохах і з напівголими грудьми: Лас-Вегас прийняв найспекотніше жіноче шоу ММА

Дівчата тішили глядачів не лише бійцівськими навичками, а і екстравагантними вбраннями.

Нещодавній Геловін приніс любителям змішаних єдиноборств (ММА) приємний подарунок. В американському Лас-Вегасі на арені FSW відбулося суто жіноче бійцівське шоу Booty Camp 3D від Lingerie Fighting Championship (LFC).

Чотирнадцять учасниць роздяглися до мереживної білизни, напівоголених грудей та панчох у сіточку, щоб відчайдушно битися на рингу. Зазначимо, що LFC - єдиний у світі бійцівський промоушен виключно для жінок, де вони змагаються у звабливій спідній білизні.

instagram.com/lfcmma

instagram.com/lfcmma

Перегляд шоу на телебаченні був платним, але, очевидно, на подібні івенти є своя аудиторія та відповідно попит. У минулому захід неодноразово критикувався за сексизм, але це не стало перешкодою для того, щоб провести "спекотний" турнір і цього року.

"Що це говорить про спорт, якщо жінки мають бути сексуалізовані, щоб брати участь у змаганнях?" - критикувала шоу Нікола Міллер із благодійної організації "Жінки у спорті".

instagram.com/lfcmma

instagram.com/lfcmma

Але організатори заходу та учасники заперечують будь-які звинувачення у сексизмі, стверджуючи, що жінки раді взяти участь у такому шоу.

Генеральний директор LFC Шон Доннеллі прокоментував статтю з критикою його організації минулого року.

"Хоч я і не вірю, що в LFC є щось сексистське, мені завжди смішно, що ці історії завжди супроводжуються якомога більшою кількістю наших фотографій. О, демонструвати жінок у спідній білизні - сексизм! Ось фото. Хіба це не страшно? Ось ще одне", - заявив Доннеллі.

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