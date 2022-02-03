У складі олімпійської команди України зафіксовано випадок зараження COVID-19

Це вже другий подібний інцидент в таборі "синьо-жовтих".

Українська команда втратила ще одного спортсмена перед Олімпійськими іграми-2022 в Пекіні.

Так, за інформацією НОК, фігурист Іван Шмуратко здав позитивний тест на COVID-19.

"Наразі відчуваю спустошення, на жаль коронавірус втрутився в мої Олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань.

Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати, поки що дистанційно, і чекаю на своє повернення на Олімпійський лід як можна скоріше", - сказав Шмуратко.

Зазначається, що наразі фігурист почувається себе добре і прагне виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого.

Шмуратко – єдиний українець у одиночному чоловічому фігурному катанні, але він не допоможе своїй збірній у командному турнірі;

Україну допустять до командних змагань, оскільки організатори дозволили командам виступати у трьох дисциплінах замість чотирьох, але у чоловічих змаганнях вона не отримає балів;

У командних змаганнях Україну представлять Анастасія Шаботова (одиночне жіноче фігурне катання), а також дуети Максима Нікітіна та Олександри Назарової та Артема Даренського та Софії Голіченко.

Шмуратко - не перший спортсмен української команди, який здав позитивний тест на COVID-19. Раніше коронавірус було виявлено у капітана жіночої збірної України з біатлону - Олени Білосюк.

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.