У складі олімпійської команди України зафіксовано випадок зараження COVID-19

Це вже другий подібний інцидент в таборі "синьо-жовтих".
Українська команда втратила ще одного спортсмена перед Олімпійськими іграми-2022 в Пекіні.
Так, за інформацією НОК, фігурист Іван Шмуратко здав позитивний тест на COVID-19.
"Наразі відчуваю спустошення, на жаль коронавірус втрутився в мої Олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань.
Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати, поки що дистанційно, і чекаю на своє повернення на Олімпійський лід як можна скоріше", - сказав Шмуратко.
Зазначається, що наразі фігурист почувається себе добре і прагне виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого.
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Шмуратко – єдиний українець у одиночному чоловічому фігурному катанні, але він не допоможе своїй збірній у командному турнірі;
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Україну допустять до командних змагань, оскільки організатори дозволили командам виступати у трьох дисциплінах замість чотирьох, але у чоловічих змаганнях вона не отримає балів;
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У командних змаганнях Україну представлять Анастасія Шаботова (одиночне жіноче фігурне катання), а також дуети Максима Нікітіна та Олександри Назарової та Артема Даренського та Софії Голіченко.
Шмуратко - не перший спортсмен української команди, який здав позитивний тест на COVID-19. Раніше коронавірус було виявлено у капітана жіночої збірної України з біатлону - Олени Білосюк.
До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.
- Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року;
- Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;
- Усього розіграють 109 комплектів медалей.