У складі олімпійської збірної України зафіксували перший випадок COVID-19

Тренер національної збірної з біатлону здав позитивний тест на коронавірус.

Збірна України з біатлону вилетіла з італійського Антгольца у середу, 26 січня, і уже зранку в четвер, 27 січня, приземлилася в Китаї. У складі української делегації в Пекін полетіли 23 особи, серед яких 10 спортсменів.

У аеропорту Пекіну у складі української делегації на Олімпіаді-2022 зафіксували перший випадок позитивного тесту на коронавірус.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Позитивний тест здав тренер чоловічої збірної Юрай Санітра, результати усіх інших членів делегації - негативні.

Санітра здасть ще один тест, за результатами якого буде відомо подальший план дій щодо тренера. Якщо Санітра буде ізольований, то в складі біатлонної делегації є ще чотири тренери: Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко та Ігор Ященко.

Перед початком сезону у складі чоловічої команди виник спалах коронавісуру: тоді перехворіли, зокрема, Артем Прима та Артем Тищенко, які теж потрапили до складу України на Олімпіаду-2022. А уже безпосередньо під час сезону захворів тренер Олександр Кравченко - він пропустив два етапи Кубка світу, але опинився в складі делегації на Ігри-2022.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі .

. Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

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