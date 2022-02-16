У складі збірної України здали перший позитивний допінг-тест на Олімпіаді-2022

У складі збірної України здали перший позитивний допінг-тест на Олімпіаді-2022

В організмі української спортсменки виявили три заборонених препарати.

Українська лижниця Валентина Камінська здала позитивний допінг-тест на зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Про це повідомило Міжнародне агентство тестування (ITA).

У допінг-пробі 34-річної Камінської було виявлено одразу три заборонені препарати: анаболічний стероїд і два стимулянти. Проба була здана безпосередньо під час Олімпіади в Пекіні - 10 лютого.

Відповідно до антидопінгових правил Міжнародного олімпійського комітету (МОК), українську лижницю тимчасово відсторонили від змагань на період розслідування. Камінська має право запросити відкриття допінг-проби "Б", а також оскаржити рішення про тимчасове усунення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Зазначимо, що Камінська - третя спортсменка, яку звинуватили у вживанні допінгу під час Олімпіади-2022, а також перша серед української збірної.

Раніше на допінгу "спіймалася" іранський гірськолижник Хусейн Савех-Шемшакі, а також 15-річна російська фігуристка Каміла Валієва, яка здала позитивну пробу ще в грудні. Останній CAS дозволив продовжити виступи на ОІ-2022, попри виявлений допінг. Однак якщо представниця ОКР виграє медаль, то церемонію нагородження скасують.

Камінська провела на Олімпіаді-2022 три гонки . Її найкращий результат - 70-те місце в спринті.

Читайте також:

В організмі 15-річної російської фігуристки виявили ще два препарати задля підвищення витривалості - NYT

Лідерка збірної України підтримала 15-річну російську фігуристку, в якої виявили допінг на ОІ-2022

"Єдина різниця в тому, що я темношкіра": американська легкоатлетка обурилася допуском 15-річної росіянки до виступів на ОІ-2022