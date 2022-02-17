У справу вступили президенти: найдорожчого футболіста світу просять лишитися в ПСЖ

У справу вступили президенти: найдорожчого футболіста світу просять лишитися в ПСЖ

Французькі політики хочуть, щоб Мбаппе і далі грав за парижський гранд.

Термін дії контракту Кіліана Мбаппе з ПСЖ закінчується цього літа і сторони ніяк не дійдуть згоди про підписання нової угоди.

За інформацією El Mundo, парижанам намагається допомогти у цій справі президент Франції Еммануель Макрон.

Він брав участь у переговорах щодо нового контракту Кіліана Мбаппе з ПСЖ.

Іншим посередником під час переговорів з Мбаппе виступив один із попередників Макрона на посаді президента Франції - Ніколя Саркозі.

За цією ініціативою стоїть Емір Катару: зазначається, що президенту ПСЖ Нассеру Аль-Гелаїфі та спортивному директору клубу Леонардо було наказано домовитися про продовження контракту з Мбаппе практично за будь-яку ціну.

Додамо, що в нинішньому сезоні Кіліан провів 32 матчі за парижан у всіх турнірах, забив 22 голи і віддав 16 результативних передач.

Чинний контракт Мбаппе з паризьким клубом розрахований до літа 2022 року. Раніше ЗМІ повідомляли, що саме наступного літа зірковий форвард безкоштовно стане гравцем мадридського "Реала" .

. Мбаппе є найдорожчим футболістом світу за версією порталу Transfermarkt. Його вартість оцінюється у 160 мільйонів євро.

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