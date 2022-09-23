У США футболіст забив божевільний гол із власної половини поля: відео шедевра

Захисник американського "Реал Солт Лейк" Аарон Еррера став автором неймовірного забитого м'яча в товариському матчі проти мексиканського "Атласа".

На 17-й хвилині "Реал Солт Лейк" розпочинав атаку поблизу власного штрафного майданчика. Оборонець клубу Аарон Еррера побачив, що голкіпер суперників далеко вийшов з воріт, і миттєво наважився на удар.

М'яч злетів у повітря та за дивовижною траєкторію опустився до сітки воріт мексиканської команди.

"Ніколи не бачив більшої краси", - відреагували на гол Еррери в клубних соцмережах.

I'VE NEVER SEEN A MORE BEAUTIFUL THING pic.twitter.com/IIw83mWg3h — Real Salt Lake (@realsaltlake) September 23, 2022

Додамо, що цей надзвичайно красивий гол не допоміг команді Аарона перемогти. Поєдинок завершився з рахунком 1:2 на користь "Атласа".

Раніше повідомлялося, що в чемпіонаті Аргентини забили приголомшливий гол із 70 метрів.

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