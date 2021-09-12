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У США під час футбольного матчу кіт зірвався з трибуни і пережив чудесний порятунок: вся арена була в екстазі (відео)

У США під час футбольного матчу кіт зірвався з трибуни і пережив чудесний порятунок: вся арена була в екстазі (відео)

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У США під час футбольного матчу кіт зірвався з трибуни і пережив чудесний порятунок: вся арена була в екстазі (відео)

Скріншот відео

Коли сама гра відійшла на другий план.

Неймовірне спасіння кота сталося під час матчу з американського футболу між командами Аппалачського університету і університету Маямі.

Тварина зірвалася з верхнього ярусу трибуни і повисла над нижніми ярусами, вхопившись лапами за дріт. Через кілька секунд кіт впав вниз.

На щастя, уболівальникам на нижньому ярусі вистачило часу, щоб розтягнути американський прапор для порятунку тварини, яка на нього і приземлилася.

Вся арена зустріла щасливий кінець історії гучними оплесками. Коли ж тварину показали трибунам, та несподівано подряпала одного зі своїх рятівників і втекла.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, американський футболіст вагою понад 100 кг взяв участь у забігу на 100 метрів і здивував всіх.

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