У США під час футбольного матчу кіт зірвався з трибуни і пережив чудесний порятунок: вся арена була в екстазі (відео)

Коли сама гра відійшла на другий план.

Неймовірне спасіння кота сталося під час матчу з американського футболу між командами Аппалачського університету і університету Маямі.

Тварина зірвалася з верхнього ярусу трибуни і повисла над нижніми ярусами, вхопившись лапами за дріт. Через кілька секунд кіт впав вниз.

На щастя, уболівальникам на нижньому ярусі вистачило часу, щоб розтягнути американський прапор для порятунку тварини, яка на нього і приземлилася.

Вся арена зустріла щасливий кінець історії гучними оплесками. Коли ж тварину показали трибунам, та несподівано подряпала одного зі своїх рятівників і втекла.

. @CanesFootball fans are live savers! Literally! And @canesvoice can give play by play to just about anything.

pic.twitter.com/49RQwrhmWa — VICTOR BERMUDEZ (@vicbermudez) September 11, 2021

CAT SURVIVES FALL AT HARD ROCK STADIUM !!!! #SaveTheCat pic.twitter.com/oPNGgfUltZ — Yianni Laros (@Yiannithemvp) September 11, 2021

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, американський футболіст вагою понад 100 кг взяв участь у забігу на 100 метрів і здивував всіх.

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