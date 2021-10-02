У США скасували усі матчі жіночого футболу через секс-скандал з тренером

У США скасували усі матчі жіночого футболу через секс-скандал з тренером

Він нібито ґвалтував понад 10 років.

Американська Національна жіноча футбольна ліга скасувала майбутні матчі на тлі секс-скандалу.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Йдеться про звинувачення у сексуальних домаганнях на адресу тренера Пола Райлі. Дві спортсменки, які грали під керівництвом Райлі, стверджували, що він змушував їх до інтиму. Крім того, змушував дівчат цілуватися одна з одною.

Зазначається, що тренер нібито ґвалтував понад 10 років. Утім, закиди на свою адресу він заперечує: "У мене ніколи не було сексу з цими гравцями і не було сексуальних домагань щодо до них".

Утім, на тлі скандалу його звільнили. Крім того, його тренерську ліцензію припинила Федерація футболу США.

Пізніше з'явилося повідомлення про відкриття анонімної гарячої лінії. На неї гравці, команда і персонал ліги зможуть відправляти повідомлення про проблеми.

Як повідомлялося, чотириразового лауреата премії "Оскар", коміка та актора звинувачує в сексуальних домаганнях і розтлінні власна сім'я, але сам Вуді все заперечує.

Найгучніші секс-скандали світових політиків

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання