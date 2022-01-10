У США тренера баскетбольної команди відсторонили через перемогу з рахунком 92:4

У США тренера баскетбольної команди відсторонили через перемогу з рахунком 92:4

Також його змусили перепросити.

Досить незвичайний інцидент трапився з тренером шкільної баскетбольної команди серед дівчат Джейсоном Кірком у штаті Коннектікут, США.

Про це повідомляє CT Insider.

Так, Кірка відсторонили від тренерської діяльності через розгромну перемогу над суперницями із рахунком 92:4. Незважаючи на те, що гра відбулася чесно, команда суперників та тренер образилися та звинуватили Кірка у відсутності співчуття. Тренер команди, що програла, Том Липка повідомив, що гравці Кірка "не виявляли жодної пощади" щодо його вихованців.

Більш того, Кірку, вихованці якого займали лідируючі позиції в Штаті, довелося вибачатися за виграш своєї команди.

"Я щиро вибачаюсь перед гравцями, тренерами та батьками Lyman Hall за те, як була зіграна гра. Я виніс уроки з цих тренерських помилок і вже вніс зміни до нашої системи, щоб запобігти будь-яким майбутнім помилкам у спортивній майстерності з баскетбольної програми SHA", - цитує слова керманича видання.

Адміністрація школи Sacred Heart також принесла вибачення перед командою Липки за те, що їхня команда тримала лідерство протягом трьох чвертей баскетбольної гри серед дівчат. Команда-переможець набрала 29 очок у першій чверті, її суперник: нуль. До перерви лідери набрали 56 очок, опоненти, як і раніше, залишалися ні з чим. За підсумками трьох чвертей рахунок становив 80:0.

Видання зазначає, що двозначний рахунок викликав дискусію в Інтернеті: одні стверджували, що це неспортивна поведінка, інші хвалили здатність команди-переможця контролювати хід гри та здобути переконливу перемогу.

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